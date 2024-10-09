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Tatar: Ülkenin erken seçime ihtiyacı yok

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Cumhurbaşkanı Tatar, tüm vekilleri sağduyuya davet ederek, ülkenin erken seçime ihtiyacı olmadığını vurguladı.
Tatar: Ülkenin erken seçime ihtiyacı yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, krizin aşılması için meclisteki vekilleri sağduyuya davet etti ve ülkenin erken seçime değil, hizmete ihtiyacı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı değerlendirmede Meclis Başkanlığı seçimi konusunda yaşananları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu iktidarın 29 milletvekili vardır ve 2 buçuk yıldır hizmetlerini sürdürmektedir.  Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin şu anda erken seçime ihtiyacı olmadığı görüşündeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Halk hizmet bekliyor, bu ülkede yaşanan sıkıntılar ve yapılacak işler, reformlar vardır.  Uzun çalışmalar sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü vardır, hükümet programı vardır. Bunların hayata geçmesi lazımdır.  Bu hükümet 29 vekille bu işleri yapabilecek noktadadır” ifadelerini kullandı.   

Kurultayın da sona ermesinin ardından bu hükümetin ciddi reformlara imza atacağı beklentisi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben halka baktığımda, yapılması gereken reformlara ve işlere baktığımda, Kıbrıs meselesinin geldiği noktaya baktığımda, şu anda asla erken seçimin zamanı olmadığı kanısındayım” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkan yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye yönelik de eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben yurtdışındayken Fazilet Özdenefe de Meclis Başkanlığına vekalet etmekteydi. Pazartesi günü Töre’nin ardından Kutlu Evren’in adaylığı konusunda başlattığı oylamayı devam ettirmesi gerekirdi. Anayasa gereği görevi budur. Töre’nin rahatsızlığı nedeniyle de vekalet ondadır. Başlattığı oylamayı devam ettirmek zorundadır.  Halkın verdiği yetkiyi kötüye kullanmamalı ve anayasanın öngördüğü şekilde görevini yerine getirmelidir” dedi.

“Benim cumhurbaşkanı olarak milletvekillerinden beklentim bir an önce bu meseleyi düzeltmeleridir.  Biliyorum ki hepsinin yüreğinde vatan sevgisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisi vardır” diyen Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaman zaman kişisel düşünceler olabilir ancak iş o noktaya gelmiştir ki memlekete karşı sorumluluğumuz her şeyin üzerindedir.  Bir kez daha herkesi sağduyuya davet ediyorum ve bir an evvel bu krizin aşılması, memlekete hizmetlerin devam etmesi en büyük temennimdir”

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