Tatar: Ülkenin geleceği emin ellerde

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin açılış törenine katıldı.



Dr. Suat Günsel ve ailesinin, KKTC’ye inanarak ülkeye yıllardır büyük yatırımlar yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Günsel ailesinin, yaptıkları yatırımlarla, antlaşma olmadan KKTC’ye yatırım yapılamayacağını iddiasını çürüttüklerini belirterek “Devlete güvenen ve öz kaynaklarıyla yatırımlarına devam eden Günsel ailesine teşekkür ediyorum” dedi.





“ÜLKENİN GELECEĞİ EMİN ELLERDE”



KKTC’yi geliştirip kalkındırarak, genç nesillere umutlu bir gelecek bırakmak için, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle gerekli tüm adımların atılarak KKTC’de güven, istikrar ve gelişimin sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin geleceğinin emin ellerde olduğunu vurguladı.



“GELİŞTİRDİĞİMİZ SİYASETİN, BU İLKELİ DURUŞUN YARATTIĞI ZEMİN, TÜM BU YATIRIMLARIN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR”



“Pandemiye rağmen yapılan böylesi yatırımlar, pandemi sonrası KKTC’nin yükselişe geçeceğinin göstergesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, insanımızın risk alarak, kendi girişimleriyle yaptıkları yatırımın KKTC’nin önünü açtığını vurguladı.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Geliştirdiğimiz siyasetin, bu ilkeli duruşun yarattığı zemin, tüm bu yatırımların temelini oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.



“BÜYÜK BİR BAŞARI…”



İngilizce tedrisatı, altyapısı, tüm olanakları ve dünyaya verilecek eğitimi ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin bir cazibe merkezi olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar’ın, okulda global ölçekte eğitim verileceğini belirtti.

Günsel ailesinin geleceği görerek yatırımlarını yaptıklarını belirterek büyük bir başarı yakalandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin yaşam bulmasında Günsel ailesiyle birlikte emek harcayan ekibi de tebrik etti.



Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-GE ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde üretilecek olan Günsel marka otomobilin fabrikalarının tüm hızıyla yükseldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geleceğin elektrikli arabalarının bu fabrikalarda üretilecek olmasında duyduğu mutluluğa işaret etti.





“ASRIN PROJESİYLE BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK”



KKTC Sulama İletim Tüneli projesinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek Anadolu’dan gelen suyun, iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle Güzelyurt ve Mesarya Ovaları’na ulaşacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, projeyle niş ürünlerin ortaya çıkacağını, narenciye ve tarımın daha verimli hale geleceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projenin açılış törenine bağlanarak yaptığı konuşmanın oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, proje sayesinde KKTC devletinin güçleneceğini, ekonomimizin ivme kazanarak üretim yapımızın daha verimli hale geleceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Asrın projesiyle bir hayali gerçekleştirmiş olduk” dedi.



“CENEVRE’DE, DÜNYANIN GÖZÜNE BAKA BAKA ‘BİZİM AYRI EGEMENLİĞİMİZ, AYRI BİR DEVLETİMİZ VARDIR’ DEDİK.”



“Cenevre’de, dünyanın gözüne baka baka ‘bizim ayrı egemenliğimiz, ayrı bir devletimiz vardır’ dedik.” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konan yeni siyasi vizyonun öneminin altını çizerek cesaretle bu büyük sorumluğu yerine getirmeye devam edeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu büyük yatırımları gördükten sonra ne kadar doğru hamlelerle yolumuza devam ettiğimizi görüyoruz” dedi.