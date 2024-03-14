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Tatar: Ülkenin her noktasında en iyi şekilde sağlık hizmeti verilebilmesi için yatırımlar sürecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tıp Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin ülkenin her noktasında en iyi şekilde verilebilmesi için yatırımların süreceğini söyledi.
Tatar: Ülkenin her noktasında en iyi şekilde sağlık hizmeti verilebilmesi için yatırımlar sürecek

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonunda Tıp Bayramı töreni yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, hekimlere ve sağlık çalışanlarına verdiği değerden bahsederek, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıslı Türkler arasında yetişen ve birçok ülkede başarıyla mesleğini icra eden hekimleri andı, geçmişten bugüne Meclis’e giren milletvekilleri arasındaki doktor fazlalığına dikkati çekti.

Ülkede ve sağlık alanında bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Tatar, on sene önce ülkede bu kadar özel hastane olmadığını anımsatarak, artık özel hastanelerde de çok donanımlı şekilde hem yerli doktorlar hem de Türkiye’den gelen uzmanlarca hizmet verildiğini belirtti.

- “Ben de bu kadar tıp fakültesi olmasının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum”

Ülkede nüfusa oranla çok fazla tıp ve diş hekimliği fakültesi olduğu eleştirilerine işaret eden Tatar, “YÖDAK’ın bazı konularda ihmali, yanlışlığı olabilir. Ben de bu kadar tıp fakültesi olmasının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Sağlık sektöründe hekim ve sağlık çalışanlarının dışında idareci kadroların da önemli olduğunu ifade eden Tatar, ilaç sorunu ve bununla bağlantılı olarak bütçe sorununa da değindi ve “Vatandaşım bilmeli ki 10 yıl önce bunun yarısı kadar ilaç yoktu.” dedi.

Hekimler ile sağlık çalışanlarını pandemi döneminde gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle de kutlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının pandemi günlerinde ve 6 Şubat depreminde sergilediği dayanışmayı mücadele yıllarındaki dayanışmaya benzetti.

Sağlık alanındaki yatırımlardan bahseden Tatar, KKTC’nin her köşesinde her noktasında sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi için yatırımların tüm sıkıntılara rağmen devam ettiğini söyledi ve bu yatırımlara Türkiye'nin de destek verdiğini kaydetti.

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