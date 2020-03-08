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Tatar, Ulukışla’da konuştu: Kıbrıs’ın gerçeği, eşit egemen 2 devlettir

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Tatar, Ulukışla’da konuştu: Kıbrıs’ın gerçeği, eşit egemen 2 devlettir
Tatar, Ulukışla’da konuştu: Kıbrıs’ın gerçeği, eşit egemen 2 devlettir

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ın gerçeğinin, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan 2 Devlet olduğunu vurguladı.

Rum ile işbirliğinin mümkün olmadığını belirten Tatar, kapıların tek taraflı kapatılmasını saygısızlık, Ledra Palas kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesini de rezillik olarak değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi Devletine sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.

Başbakan Ersin Tatar, köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Ulukışla’yı ziyaret etti.

Spor kulübünde vatandaşlarla biraraya gelen Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Hedeflerinin, emekçi kadının da siyasete dahil edilerek güçlü bir gelecek yaratmak olduğuna işaret eden Tatar, “Mecliste şu an 9 kadın vekil var, yakın bir zamanda inşallah bu rakam 19 olur” dedi.

26 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala sandığa katılımın artırılması için daha çok çaba sarf edilmesinin önemine değinen Başbakan Tatar, sandıkta da doğru iradenin çıkması için çalışmak gerektiğini belirtti.

“Milli şuurumuzu ve Türkiye olan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız” diyen Tatar, Rum tarafının tutumunu eleştirdi.

Rumların bugüne kadar Kıbrıs Türklerinin hiçbir talebini dikkate almadığını, her zaman dışlayarak önüne sürekli engeller koyduğunu anımsatan Tatar, “Burada egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan 2 Devlet vardır, gerçek durum budur, bunu herkes kabul etmelidir” dedi.

50 senedir Kıbrıs Türklerini iteleyen, spor faaliyetlerine dahi tahammül edemeyen Rum tarafının şimdi de tek taraflı bir kararla geçiş kapılarını kapattığını belirten Tatar, bunun büyük bir saygısızlık olduğunu,Ledra Palas kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesinin de tam anlamıyla rezillik olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Rumun bunu yapmaktaki amacının, kötü algı yaratarak Kıbrıs Türküne ekonomik olarak darbe indirmek veya Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlara yönelik tepki gösterme çabası olabileceğini söyledi.

Kendi insanına daha güzel hizmet sunan, daha mutlu ve huzurlu bir KKTC için çalıştıklarını dile getiren Tatar, hep birlikte çalışılması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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