Tatar: Uluslararası etkinliklerde gençlere her zaman önderlik etti

Cumhurbaşkanı Tatar, spor camiasına ve özellikle yetenekli gençlere yaptığı katkılar sebebi ile efsane olarak değerlendirilen Yakup Kırmızı’nın anma törenine katıldı…

Ersin Tatar, Beden Eğitimi öğretmenlik görevi yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığında başmüfettişlik de yapan Yakup Kırmızı’nın 5’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı…

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Yakup Kırmızı’nın bir efsane olduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk sporcularının dünyaya açılması için yaptığı çalışmaların unutulmayacağını söyledi…Tatar konuşmasının devamında Yakup Kırmızı’nın uluslararası etkinliklerde gençlere her zaman önderlik ettiğine de vurgu yaptı…