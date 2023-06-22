Tatar Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı ve Uluslararası Festivaller Birliği KKTC Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı ve Pendik Belediye Başkan Danışmanı Atilla İpek ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyon Başkanı ve Uluslararası Festivaller Birliği KKTC Başkanı Özlem Kadirağa’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Özlem Kadirağa’nın

önderliğinde ülkede uluslararası festivaller düzenlenip, halk oyunlarının sergilendiğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün 452 yıldan beridir Kıbrıs adasında bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar’ın kültürlerinin farklı olduğunu folklor sayesinde kültürel aktarım yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar içinde dekoru, sahnesi, kıyafeti, müziği ve oyunlarıyla daha iyi noktaya gelen folklorun Kıbrıslı Türklerin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı.Ambargolar altında yaşayan Kıbrıslı Türkler için Türkiye ile işbirliği ve uluslararası temasın önemli olduğunu belirten Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’nda KKTC’nin gözlemci üye olarak yerini almasıyla yeni kapıların açılacağını dile getirdi.

Kültürel temasların artmasıyla ülke tanıtımının daha etkin yapıldığını söyleyen Tatar, yurtdışından temsilcilerin KKTC’ye geldiğini ve uluslararası festivallerde oyunlar sergilendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hizmetlerinden dolayı Atilla İpek ile Özlem Kadirağa’ya teşekkür ederek, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi ve daha iyi noktaya taşınmasını temenni etti.

-Kadiraoğa

Özlem Kadirağa da konuşmasında, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Uluslararası Festivaller Birliği çalışmaları ve Uluslararası Folklor Festivallerine verdiği destekten Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek ile yıllarca birlikte çalıştıklarını ve KKTC’ye büyük destek verildiğini belirten Kadirağa, Uluslararası Festivaller Birliği’ne KKTC’deki festivallerin üye yapıldığını kaydetti.