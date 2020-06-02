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Tatar: Üniversitelerin ülke ekonomisi ve gelişimine katkısı büyük

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Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.
Tatar: Üniversitelerin ülke ekonomisi ve gelişimine katkısı büyük

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Ziyarette konuşan Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, üniversitelerin oldukça yoğun bir mesai harcamakta olduğunu ifade ederek, bilim kurullarının pandemi süreci öncesi ve sonrasındaki her türlü olasılığa karşı 5 ayrı konu başlığında rapor hazırladığını söyledi.
Hazırlanan raporla ilgili heyet üyelerinin Başbakan’a bilgi vereceğini kaydeden Akpınar, yapılan tüm çalışmalara ilişkin hükümetin yanında ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Akpınar, YÖK tarafında geçtiğimiz günlerde alınan kararın KKTC’de uygulanmaması adına yaptığı görüşmeler için Başbakan Tatar’a ayrıca teşekkür ederek, pandemi sonrasında öğrenci akışının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Akpınar, hükümetin; öğrenci akışının doğru sağlanması adına gösterdiği duruş ve desteği de takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, bu vizyonla gelecek öğrenim yılının çok daha iyi geçeceğine inandıkları söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da önemli bir süreçten geçildiğini ve büyük sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, bu sorunların hep birlikte aşılacağını kaydetti.
Tatar, üniversitelerin ülke ekonomisi ve gelişimine büyük katkısı olan önemli bir sektör olduğunu söyleyerek, bu sektördeki sıkıntıların aşılması için kendilerinin de yapacağı bazı düzenlemeler olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, KKTC’nin doğası, çevresi, insanı ve Koronasız sağlık sistemiyle geleceğe ilerleyeceğini de ifade ederek, bunların dışarıda daha iyi anlatılması ve tanıtımların yapılması ile ülkenin daha da büyük kazanımlar elde edeceğini söyledi…
Tatar, eğitim sektörünün çok daha iyi bir noktaya taşınacağına da inanç belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama ve ardından yaşanan gelişmeler sonrası Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yaptığı doğru açıklama ile sorunun ortadan kalktığını da kaydeden Başbakan, 3’üncü ülkeler ve Türkiye’den gelecek olan tüm öğrencilere şimdiden başarılar diledi.
Yükseköğrenim sektörünün gelişmesi için gerekeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Tatar, KKTC’de çeşitli lokomotif sektörler bulunduğunu, eğitimin de bunlardan biri olduğunu hatırlattı.
Tatar, yüz binlere varan öğrenci sayısı ile eğitimin hiç küçümsenemeyecek bir sektör olduğunu da vurguladı.
Başbakan Tatar, pandemi süreci sonrasında KKTC’nin dünyada adını iyi ifadelerle duyurduğunu da anımsatarak, kurum ve kuruluşlarıyla bu işi iyi başaran bir ülke olarak uluslararası düzende yerini alabileceğini söyledi.

Bunun kendimizi daha iyi anlatmak için bir fırsat olduğunu da belirten Tatar, nitelikli öğrencileri ülkeye çekmek adına yapılacak faaliyetlerin artık daha da önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, gelinen aşamada üniversitelere büyük iş düştüğünü de söyleyerek, “Bu işte tanıtım ayağı çok önemlidir. Anlatmak, tanıtmak, neden KKTC’ye gelmeleri gerektiğini anlatmak ve KKTC’yi tanıtmak çok önemlidir” dedi.

KKTC’nin yeni dünya düzeninde bir aşamaya geldiğini ifade eden Tatar, “KKTC; halkın büyük çabaları ve sizlerin de tanıtım faaliyetleri ile dünyaya anlatılmalıdır. Hedef; hem ekonomik hem de siyasi olarak yola devam etmektir” ifadelerine yer verdi.

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