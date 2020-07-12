Tatar “Üreten Gençler Buluşması” etkinliğini ziyaret etti

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, ilk kez bu yıl gerçekleştirilen etkinlik 2 gece sürdü.

Başbakan Ersin Tatar , Üreten Gençler Buluşması’nın yer aldığı Kızılbaş’taki etkinlik alanını ziyaret ederek, tümüyle gençlerin el emekleri, göz nuru üretimi olan ürünlerin sergilendiği stantları gezdi ve gençlerle sohbet etti. Stantlarda alışveriş de yapan Başbakan Tatar, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğin, üreten gençlerin birbirleriyle buluşmalarını, işbirliği yapmalarını ve toplumla bütünleşmelerini sağladığını ifade eden Başbakan Tatar, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan Gençlik Dairesi, Gençlik Merkezi Birliği ve TİKA Lefkoşa program Ofisi’ne teşekkür etti.

Halkın yoğun ilgi ve katılımıyla el emekleri yanı sıra sahne performanslarının da yer aldığı etkinlik dün akşam sona erdi.

Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği bahçesinde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen “Üreten Gençler Buluşması”nda, 18 -35 yaş aralığındaki toplam 112 genç katılımcı, zanaattan sanata üretimlerini sergileme ve satış fırsatı buldu.