Tatar, Üstel ve Ertuğruloğlu’nun gündemi Spordaki ambargolar

Kıbrıs Türk gençliğine yönelik yıllardır uygulanan insanlık dışı spor ambargolarına yönelik atılması düşünülen adımlar; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ilgili bürokratların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen üst düzey toplantıda ele alındı…

KKTC’nin ilerleyen dönemlerde İslam Dayanışma Oyunları başta olmak üzere düzenlenecek bazı uluslararası ölçekteki organizasyonlarda yer alabilmesine ilişkin adımların görüşüldüğü toplantıda Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere konuyla ilgili geçmişte birçok üst düzey yetkiliyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili katılımcılara bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu…

Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine yönelik yıllardır devam eden haksız ve insanlık dışı ambargolara ilişkin kararlı duruşunu, İslam Dayanışma Oyunları çerçevesinde gerçekleştireceği üst düzey ikili temaslarda da gündeme getirerek KKTC sporunun daha da yaygınlaşmasına yönelik uğraşların devam edeceğini söyledi…

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer TC yetkililerinin KKTC makamlarını İslam Dayanışma Oyunları açılışına davet etmelerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi…