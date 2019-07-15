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Tatar: Uzun vadede yerli işgücü olanaklarının artırılması dışarıya bağımlılığın azaltılmasını istiyoruz

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Başbakan Ersin Tatar, uzun vadede yerli işgücü olanaklarının artırılması ve bu anlamda dışarıya bağımlılığın azaltılmasını istediklerini söyledi.
Tatar: Uzun vadede yerli işgücü olanaklarının artırılması dışarıya bağımlılığın azaltılmasını istiyoruz

Başbakan Tatar, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği yönetimini kabul etti.

Başbakanlıkta 12.20’de gerçekleşen kabulde Osman Amca, Birliğin hükümetten taleplerini içeren ve dağıtımı Maliye, İçişleri, Çalışma ve Ulaştırma Bakanlıklarına da yapılan yazıyı sundu.

Amca kabulde yaptığı konuşmada üçüncü ülke vatandaşlarının ülkede karın tokluğuna çalışıp kazandıkları parayı da ülke dışına çıkardığını belirtti ve yapılacak bir düzenlemeyle yabancı işçilerin kademeli olarak belli bir müddet sonra

KKTC’den çıkarılması ve azaltılması gerektiğini belirtti.

Üçüncü ülke vatandaşları yerine dili, dini, ırkı Kıbrıs’a daha uygun olan Türkiye’den işçilerin adada çalışmasının daha doğru bir uygulama olacağını savunan Amca, iki çalışma bakanının bu konuyu karşılıklı oturup çözebileceğini, ülkedeki işverenlerin üçüncü ülkeden insanları yetiştirmek için ayrıca vakit harcama lüksü bulunmadığını ifade etti.
İnşaat sektöründe başıboşluk ve kontrolsüzlük nedeniyle kayıt dışılığının fazla olduğunu savunan Amca, polisin aldığı önlemlerin artarak devam etmesini istedi.

Taşeronlar Birliği üyelerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi ödemelerinde zorluklar yaşadığını anlatan Amca,

bu konularda da genel bir af veya bu kalemlerin ödenebilmesini kolaylaştırma beklentisi içinde olduklarını söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bu konularda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışacak yerli personel bulunamamasından dolayı bu tür sorunların yaşandığını anlattı.

Hem dil hem kültür açısından TC’den işçi getirmenin daha doğru olacağı görüşüne katıldığını, fakat serbest piyasa ekonomilerinde işi yapabilecek elemanların istihdam edildiğini belirten Tatar, uzun vadede yerli işgücü olanaklarının artırılması ve bu anlamda dışarıya bağımlılığın azaltılmasını istediklerini söyledi.

Eğitim sisteminden başlayarak konunun ele alınması gerektiğini belirten tatar, her şeye rağmen KKTC’nin büyüyen bir ülke olmaya devam ettiğini kaydetti.

İstikrar sağlanması ve ekonomik tedbirler alınmasıyla KKTC’nin daha da büyüyebileceğini ifade eden Başbakan, DPÖ’nün bu konuda göstereceği verilerin önemine işaret etti ve bu büyümeden maksimum faydanın sağlanması, istihdam sağlanabilmesi, bunun karşılığında katma değer yaratılabilmesi ve paranın ülke içinde kalmasının önemli olduğunu söyledi.

Kayıt dışılığın önlenmesiyle haksız rekabetin ortadan kalkmasının doğru orantılı olacağını belirten Tatar, yabancı işçinin nitelikli olmasının da iş barışı için önemli olduğunu vurguladı.

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