  • BIST 5.381,90
  • Altın 1102.61
  • Dolar 18.9159
  • Euro 19.9317
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Tatar: Varsın olsun yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim… (VİEDO HABER)

» »
Futbol oynadığı esnada talihsiz bir kaza geçiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, videonun kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmasına tepki gösterdi, "Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!” dedi.
Tatar: Varsın olsun yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim… (VİEDO HABER)

Futbol oynadığı esnada talihsiz bir kaza geçiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, videonun kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmasına tepki gösterdi, "Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

TATAR GOL ATTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

“Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!”

Öte yandan Tatar, maç esnasında gol attığı videoyu da paylaştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra: Kadınların güçlü olmadığı toplumlar, ileriye gidemezler07 Mart 2023 Salı 19:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği heyetini kabul etti07 Mart 2023 Salı 19:45
  • Sağlık Bakanı Altuğra: Ciddi bir ilaç eksikliği olduğu doğru07 Mart 2023 Salı 19:15
  • Mesarya bölgesindeki bazı köylerde yarın bir saatlik elektrik kesintisi olacak07 Mart 2023 Salı 19:12
  • Bakanlar Kurulu toplandı07 Mart 2023 Salı 18:14
  • Gıda Mühendisleri Odası: Afetzede kadınların ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır07 Mart 2023 Salı 17:10
  • Eski Başbakanlardan İrsen Küçük 4. ölüm yıl dönümünde anılıyor07 Mart 2023 Salı 17:09
  • Toplumcu Demokrasi Partisi, CTP’yi ziyaret etti07 Mart 2023 Salı 17:04
  • Baf Türk Birliği, Yönetim Kurulu yeniden yapılandı07 Mart 2023 Salı 16:41
  • Çalışma Bakanı Taçoy'dan maaş kesintisi açıklaması07 Mart 2023 Salı 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti