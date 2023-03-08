Tatar: Varsın olsun yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim… (VİEDO HABER)

Futbol oynadığı esnada talihsiz bir kaza geçiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, videonun kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmasına tepki gösterdi, "Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!” dedi.

Futbol oynadığı esnada talihsiz bir kaza geçiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, videonun kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılmasına tepki gösterdi, "Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

TATAR GOL ATTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

“Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım!”

Öte yandan Tatar, maç esnasında gol attığı videoyu da paylaştı.