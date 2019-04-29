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Tatar: Vatandaş 1 Mayıs'ta Güney Kıbrıs'tan alışveriş yapacak

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Çeler: 1 Mayıs'ta işçinin yanında olacağız
Tatar: Vatandaş 1 Mayıs'ta Güney Kıbrıs'tan alışveriş yapacak

1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olacak olması Meclis'te gerginliğe neden oldu. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar 1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olacak olmasını eleştirerek "halk Güney Kıbrıs'tan alışveriş yapacak" ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar'ı yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise market sahipleri ile toplantı yapıldığını ve zorla yaptırılan bir durum olmadığını söyleyerek 1 Mayıs'ta işçinin yanında olacaklarını söyledi.

Bakan Zeki Çeler Euro'daki yükseliş nedeniyle vatandaşın Güney Kıbrıs'tan alışveriş yapmaya hali kalmadığını da sözlerine ekledi. 

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