Tatar, “ Vatandaşın sıkıntıları giderilmelidir ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ vatandaşın günlük sıkıntıları bulunduğunu, hükümetin buna çare bulması gerektiğini ancak şu anda ülkede bir hükümet olmadığını, sadece 4’lü bir ortaklığın devam ettiğini” vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ vatandaşın günlük sıkıntıları bulunduğunu, hükümetin buna çare bulması gerektiğini ancak şu anda ülkede bir hükümet olmadığını, sadece 4’lü bir ortaklığın devam ettiğini” vurguladı.

Ersin Tatar, “ insanımız haklı olarak daha iyi sağlık, daha çağdaş devlet hastanesi, telekomünikasyon hizmetleri, düzgün, güvenilir, rahat yollar, gelişmiş limanlar istiyor. Bunlar içinse vizyon ve proje lazım. Ama ortada hükümet de yok, bunları yapacak irade de. Bu hükümet kurumları büyük borç batağına sürülüyor ve sürekli zam yapıyor” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar dün gece İnönü’yü ziyaret etti.

Tatar’ın ziyaretine UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Gazi Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

UBP Genel Başkanı İnönü’de yaptığı konuşmada, “ hükümetin bir çok yanlış iş yaptığına değindi ve “ elektriğe çoklu tarife kılıfı ile yüksek oranda zam yapılmasının tüm ülkeye, herkese olumsuz yansımaları olacağına” dikkati çekti.

Ersin Tatar şöyle konuştu:

“ Yapılan en büyük hatalardan biri de vatandaşların en baştan isteğine bağlı olmaksızın çoklu tarifeye dahil edilmesidir. Bu doğru değildir. Yapılması gereken isteyenin çoklu tarifeye geçmesine olanak sağlayan bir düzenlemeye gitmektir. Biz hükümete geldiğimiz anda bu tarife olayına el atacak, vatandaşı düşünerek yeni düzenlemelere gideceğiz”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GERÇEKÇİDİR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, konuşmasında Kıbrıs konusunda bilgiler de verdi ve “ Kıbrıs’ta şu anda iki ayrı Devlet’in yan yana yaşamakta olduğunu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam ettiğini, adada bir huzurun devam ettiğini” belirtti ve “ federal çözüm 50 yıldır görüşülüyor. Ortada bir sonuç olmadığına göre var olan gerçekleri göz önünde bulundurarak yeni arayışlara girmek lazımdır” dedi.

Tatar, “ Türkiye ve Ulusal Birlik Partisi’nin iki ayrı devlet çözüm şeklinin de artık görüşme masasına gelmesi gerektiğinde hem fikir olduklarını” sözlerine ekledi.