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Tatar: “Vatanı Uğruna Canını Kaybeden Kahraman Şehitlerimizin Anısının Her Zaman Yad Edilmesi Bir Vatandaşlık Görevidir”

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Tatar: “Vatanı Uğruna Canını Kaybeden Kahraman Şehitlerimizin Anısının Her Zaman Yad Edilmesi Bir Vatandaşlık Görevidir”
Tatar: “Vatanı Uğruna Canını Kaybeden Kahraman Şehitlerimizin Anısının Her Zaman Yad Edilmesi Bir Vatandaşlık Görevidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 yılında, Terazi köyünde eşi Ekrem Ahmet Küçük ve 9 yakınını kaybeden Aysel Canlıbalık ve ailesini Mağusa’daki evinde ziyaret etti.

Ziyarette, şehit ailelerini ve yakınlarının her daim hatırlanmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, vatanı uğruna canını kaybeden kahraman şehitlerin anısının her zaman yad edilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu kaydederek, vatan savunması uğruna yaşama gözlerini yuman tüm şehitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkünün özgürlük ve bağımsızlığına kavuştuğunu söyleyen Tatar, 1974 öncesi Kıbrıs Türkü’ne yönelik yapılan saldırı ve katliamların asla unutulmaması gerektiğini belirterek, 1974 öncesi koşullara bir kere daha dönmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ HİÇBİR KOŞUL ALTINDA KABUL EDİLMEZ”

Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolunun egemen eşit iki devletin iş birliğinden geçtiğine de vurgu yapan Tatar, Türk askerinin adadan gitmesinin ve Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesinin hiçbir koşul altında kabul edilmeyeceğini ifade etti. 

Federasyon tezi ile hedeflenenin Kıbrıslı Türklerin Rum Cumhuriyeti’ne dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması ve Türkiye’nin yer almadığı bir AB içerisinde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dolaylı yoldan ENOSİS’i gerçekleştirmesi olduğunu ifade eden Tatar, federasyonun büyük bir oyunun parçası olduğunu kaydetti.

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“1974 ÖNCESİNDE YAŞANANLARIN ASLA UNUTULMAMASI GEREK” 

Terazi köyünde eşi Ekrem Ahmet Küçük ve 9 yakınını kaybeden Aysel Canlıbalık da geçmişte çok büyük acılar yaşandığını belirterek 1974 öncesinde yaşananların asla unutulmaması gerektiğini ifade etti. 

Canlıbalık, 1974 öncesine dönülemeyeceğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Tatar’a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

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