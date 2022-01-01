Tatar: “Vatanına Ve Milletine Büyük Bir Aşkla Bağlı Birkan’ımız, Her Daim Kalplerimizin En Özel Yerinde Yaşayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



Tatar mesajında, “Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır” dedi.



Tatar, Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır diledi.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın yayımladığı başsağlığı mesajı şöyle:



“Elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un, Amerika’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.‘7 kıta 7 zirve’ hedefiyle büyük başarılara imza atarak, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını, dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak, gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır.

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır.”

