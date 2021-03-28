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Tatar ve Akansoy'dan atışma

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CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Şehitler devlet töreni ile defnedilmelidir" söylemlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Akansoy'un paylaşımının üzerine Tatar'da sosyal medyadan cevap verdi.
Tatar ve Akansoy'dan atışma

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Şehitler devlet töreni ile defnedilmelidir" söylemlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Akansoy'un paylaşımının üzerine Tatar'da sosyal medyadan cevap verdi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Şehitler devlet töreni ile defnedilmelidir" söylemlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Muratağa Sandallar'da defnedilen Akansoy ailesinin 5 şehidinin ailenin isteği üzerine sivil törenle defnedilmesine değinen Tatar, Şehitlerin devlet törenleri ile defnedilmesinin gerektiğini ifade etmişti. 

Tatar'ın ifadelerini CTP Milletvekili Asım Akansoy sert bir şekilde eleştirdi. Tatar'ı acı ve gözyaşı üzerinden siyaset yapmakla suçladı. Akansoy paylaşımında "bu acı ve gözyaşları üzerinden de devletçilik mi oynayacaksınız ? İş bu noktaya mı geldi ?
Seni insanlığa davet ederim" ifadelerini kullandı

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