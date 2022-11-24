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Tatar ve Anastasiadis bir araya gelecek

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Tatar ve Anastasiadis bir araya gelecek
Tatar ve Anastasiadis bir araya gelecek

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, Kıbrıs’taki iki liderin Aralık ayında bir araya gelmesinin öngörüldüğünü duyurdu.

Gazete Rum devlet ajansına dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Aralık ayında BM tarafından yıl sonu münasebetiyle düzenlenecek  resepsiyon sırasında bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Haberde, iki liderin en son Nisan ayında, BM Kıbrıs Barış Gücü UNFICYP tarafından eski Lefkoşa havaalanında düzenlenen ve Kıbrıs sorununun çözümü sürecine kadınların dahil edilmesine ilişkin bir eylem planının tartışıldığı etkinlik sırasında bir araya gelmiş olduklarını da hatırlattı.

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