  • BIST 1.205
  • Altın 482,000
  • Dolar 7,8800
  • Euro 9,2849
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşecekler

» »
Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşeceklerRum Lider Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar telefon görüşmesi yaparak buluşma kararı aldı.
Tatar ve Anastasiadis buluşup, görüşecekler

Rum Lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi yaparak seçimindeki başarısından dolayı tebriklerini iletti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Tatar’a ilk tanışma ve temas amacıyla en erken zamanda buluşma önerisinde bulundu ve teklifi karşı tarafça kabul edildi.

Kousios devamla, Anastadiadis’in BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile temasa geçerek iki liderin görüşme iradesini iletti.

Spehar Lefkoşa’da BM evinde bu yöndeki gerekli düzenlemeleri yapmayı üstelendi.  

Anastasiadis, Mustafa Akıncı ile temasa geçerek kendisine şimdiye kadar yapılan iş birliğinden dolayı teşekkür etti ve iletişim içinde kalmayı önerdi.

Ayrıca, Rum Hükümet Sözcüsüne göre, Anastasiadis, Akıncı’dan Kıbrıs sorunun çözümü çabalarına yardımcı olmasını istedi. Akıncı, Kıbrıs’ta barış ve istikrarın hüküm sürmesi hedefiyle her zaman iki liderin çabalarının yanında bulunacağı güvencesi verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel19 Ekim 2020 Pazartesi 19:41
  • Cemal Özyiğit: “Demokratik bir ülke için mücadeleye devam edeceğiz”19 Ekim 2020 Pazartesi 19:21
  • Sucuoğlu:26 rakamı çok kritik19 Ekim 2020 Pazartesi 18:47
  • Maliye Bakanlığı’nda vaka sayısı 8’e çıktı19 Ekim 2020 Pazartesi 18:44
  • ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Garber, Cumhurbaşkanı Seçilen Tatar’ı Kutladı19 Ekim 2020 Pazartesi 17:28
  • Girne'de elektrik kesintisi yapılacak19 Ekim 2020 Pazartesi 17:15
  • İŞAD, Tatar'ı tebrik etti.19 Ekim 2020 Pazartesi 16:47
  • Nazım Çavuşoğlu:“Bu ülkenin 45 gün bekleyecek sabrı yok”19 Ekim 2020 Pazartesi 16:33
  • Maraş’a Tellerden Atlayıp Giren Şahıslar Tutuklandı19 Ekim 2020 Pazartesi 16:24
  • Savaşan:'' Tatar müzakerelere başı dik oturacak''19 Ekim 2020 Pazartesi 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti