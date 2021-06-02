Tatar ve Anastasiadis online kapıları görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol:“Bugünkü mutabakat doğrultusunda kapıların açılması kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Tatar, Rum lider Anastasiadis ile yarın saat 10.15’te çevrim içi görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Spehar da bulunacak."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol:“Bugünkü mutabakat doğrultusunda kapıların açılması kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Tatar, Rum lider Anastasiadis ile yarın saat 10.15’te çevrim içi görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Spehar da bulunacak." pic.twitter.com/nSiP9h55To— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) June 2, 2021
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