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Tatar ve Hristodulidis yarın KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yarın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek.
Tatar ve Hristodulidis yarın KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yarın sabah, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret edecek.

Ziyaret saat 09.00’da başlayacak.

Tatar ve Hristodulidis’in, laboratuvarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alacağı ziyaret sonrasında Birleşmiş Milletler’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos  Hristodulidis adına bir ortak açıklama yapması bekleniyor.

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