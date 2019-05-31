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Tatar ve Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

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Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi personeli ve hastalarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Tatar ve Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Başhekim Başyardımcısı Sonuç Büyük, Başhekim Yardımcıları Cenk Soydan ve Hasan Birtan’ın eşlik ettiği hastane ziyaretinde, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre ile bazı Sağlık Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. 

Başbakan Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli öncelikle Başhekim Adil Özyılkan’dan bilgi aldı ardından  çocuk servisinden başlayarak hasta ziyaretlerine bulundu.

TATAR 

Başbakan Ersin Tatar basına yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret ettiklerini belirterek, Lefkoşa Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerde vatandaşlara önemli hizmetler verildiğini kaydetti ve doktorlar ile çalışanlara teşekkür etti. 

Yeni hükümet olarak sağlığa önem verdiklerini,  sağlığın alt yapısı ve sağlık alanında daha iyi hizmetlerin verilebilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayan Başbakan Tatar, hastalara acil şifalar diledi. 
Hastanelerde bazı altyapı eksiklikleri olsa da, doktorların üstün başarısı ve sağlık çalışanlarının gayretleri ile KKTC’de hastalara önemli hizmetler verildiğini aktaran Başbakan Tatar, sadece vatandaşlara değil, başka ülkelerden ülkeye çalışamaya, okumaya gelen vatandaşlar ve ailelerine de sosyal devlet anlayışı içinde hizmet verildiğini söyledi. 

Başbakan Ersin Tatar, tüm vatandaşların, doktorlar, sağlık çalışanları ve hastaların Ramazan Bayramı’nı kutladı. 

PİLLİ 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni hükümetin sağlığa çok önem verdiğini vurgulayarak, bu dönemde sağlıkta büyük atılımların yapılacağını söyledi.

Sağlıktan gelen biri olarak yaşanan sorunlar ve sıkıntıları iyi bildiğini vurgulayan Bakan Pilli, sorunların ekip çalışmasıyla çözümlenebileceğini, topluma en iyi sağlık hizmetinin verilebilmesi için de çalışacağını kaydetti. 
Merkezi hastane olan Lefkoşa Devlet Hastanesini rahatlatmanın ilk işleri olacağını, altyapı sorunlarının bir an önce giderilmesi için bayramdan sonra çalışmalara başlanacağına dikkat çeken Pilli, halka yakışır sağlık hizmeti verilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını  sözlerine ekledi.  

Pilli, tüm halkın, sağlık çalışanlarının ve hastaların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, hastalara acil şifalar diledi. 

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