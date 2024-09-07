Tatar ve Üstel karşı karşıya

3.Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası renkli görünütlere sahne oldu.
Turnuva, devletin zirvesini biraraya getirdi Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Ünal Üstel turnuvada karşı karşıya geldi.
Söz konusu fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı paylaştı
3.Raşit Özsağlam Tavla Turnuvası renkli görünütlere sahne oldu.
Turnuva, devletin zirvesini biraraya getirdi Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Ünal Üstel turnuvada karşı karşıya geldi.
Söz konusu fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı paylaştı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.