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Tatar vefa duygusu ile buradayım

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Tatar vefa duygusu ile buradayım
Tatar vefa duygusu ile buradayım

Elazığ'da  temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tuğgeneral Nihat İlhan ile 1963'te Kumsal katliamında Rumlar tarafından öldürülen eşi Mürüvvet İlhan ile üç çocuğunun kabirlerini ziyaret etti. 

Tatar gün içerisinde Ulucami Kültür evine de ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bazı bölge milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Nihat İlhan'ın ailesi eşlik etti.

İlhan ve ailesinin kabri başında yaptığı konuşmada, kanlı noelde Nihat Ilhan'ın eşi ve çocuklarının hunharca katledilerek, şehit edildiklerini belirten Tatar, büyük bir soykırımdan geçmiş olan Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin desteğiyle bugünlere kadar geldiğini anlattı. 

"Şu anda bir devlet sahibiyiz, bir Cumhuriyetimiz var. Türkiye ile son derece uyum içinde milli davamızı savunmaya devam ediyoruz" diyen Tatar, bir vefa duygusuyla Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret ettiğini vurguladı. 

Tatar, konuşmasının ardından kabirlere çiçekler ve Lefkoşa  Kumsal' da öldürüldükleri evin bahçesinden getirilen toprağı bıraktı. 

Cumhurbaşkanı daha sonra, Nihat İlhan ve öldürülen ailesinin anısına yapılan anıtı ve İlhan ailesinin evini ziyaret etti.

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