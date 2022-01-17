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Tatar: Verdiğimiz Mücadele, Var Olan Egemenlik Hakkımızın Kabul Görmesidir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tümamiral Cihat Yaycı ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Tatar: Verdiğimiz Mücadele, Var Olan Egemenlik Hakkımızın Kabul Görmesidir

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs’ta iki ayrı halktan biri olan egemen Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki ve bu coğrafyadaki haklarını korumanın önemini dile getirerek jeopolitik ve hidrokarbon zenginlikleri konusundaki mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde Mavi Vatan’da ulusal hak, çıkar ve menfaatlerin korunmasında önemli bir pozisyon sağladığımızı söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun da siyasi temelde egemenlik hakkına bağlı olduğunu kaydederek “Verdiğimiz mücadele, var olan egemenlik hakkımızın kabul görmesidir” dedi.

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“RUM TARAFI ADANIN TEK SAHİBİ GİBİ DAVRANMAKTADIR”

 

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafına yaptığı çağrıda; “Eğer iyi niyetiniz varsa, gelin tüm bölge ülkelerinin temsil edildiği bir toplantıda buluşalım ve adil bir paylaşımla medeniyet içerisinde konuşup tartışalım” dediğini ancak Rum tarafının toplantıya yanaşmadan, büyük şirketler ve bazı ülkelerle anlaşmalar yaparak adanın tek sahibi gibi davrandığını söyledi.

“Kimse bizi hafife almasın. Arkamızda bölgenin en büyük gücü olan Türkiye Cumhuriyeti vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs’ta istikrarın sürmesi için Türk-Yunan dengesinin korunmasının, Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesinin ve söz hakkını sürdürmesinin önemini belirterek Cihat Yaycı’ya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Tümamiral Cihat Yaycı konuşmasında; Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve mücadele liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün izinden gitmesinden dolayı duyduğu gururu ifade ederek Mavi Vatan’ın önemini, kamuoyuna ve dünyaya anlatma konusundaki gayretlerini de takdir ettiğini dile getirdi.

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Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Diplomasi Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal hazır bulundu.

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