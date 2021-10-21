Tatar video skandalı hakkında sessizliğini bozdu!

“Çok üzüldüm. Her şey yolunu bulur”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki siyasi krizi Odatv’ye değerlendirdi.

KKTC'deki Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner ve DP'li T. T. ye ait olduğu öne sürülen videoların yayımlanmasından sonra Odatv Cumhurbaşkanı Tatar’a “Sayın Başbakan istifasını sundu. Hükümeti kurmak için hangi partiye yetki vereceksiniz” sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hükümet kurmak için bir partiye yetki veremiyorum çünkü Meclis’te güvenoyu alacak bir parti yok. O yüzden Ulusal Birlik Partisi’nin Kurultayını bekliyorum” dedi.

Başbakan Ersan Saner ve Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı'ya ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin de ilk kez konuşan Tatar, “Çok üzüldüm. Her şey yolunu bulur” diye konuştu.