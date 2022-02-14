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Tatar: Vuruşkan, Ulusal Mücadelemiz İle Özgürlük Ve Bağımsızlık Savaşımızın Kritik Safhalarında Çok Önemli Görevler Üstlenmiştir

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Cumhurbaşkanı Tatar, TMT’nin İlk Bozkurt’u Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan İçin Anma Mesajı Yayımladı
Tatar: Vuruşkan, Ulusal Mücadelemiz İle Özgürlük Ve Bağımsızlık Savaşımızın Kritik Safhalarında Çok Önemli Görevler Üstlenmiştir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı mesajda, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bozkurt’u Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan’ı rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Vuruşkan’ın 43’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Tatar, “Direniş azmi ve kararlılığı, mücadelemize ilham olan Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan sonsuza dek halkımızın yüreğinde ve direnişinde yaşayacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının, EOKA terör örgütü ile Enosis’e karşı mukavemeti ile direnişinin mihenk taşı olan efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bozkurt’u olan Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan’ı, vefatının 43. yıl dönümünde bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz. 

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda ve örgütlenmesinde büyük emeği ve fedakârlıkları bulunan Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan, ‘Ali Conan’ kod adıyla Türkiye İş Bankası müfettişi olarak Kıbrıs’a ayak basarken, 1 Ağustos 1958 tarihinde  TMT’nin ilk Bozkurt’u olarak göreve başlamış; TMT’yi  güçlü, kararlı  ve yıkılamaz bir direniş örgütü haline getirmiştir. 1960 yılında görevinden ayrılan  ‘Ali Conan’, 1 Ağustos 1964 tarihinde Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ile birlikte Erenköy’e çıkmış ve ‘Akıncı’ kod adıyla Erenköy savaşlarını yönetmiş; mücahitler ve bölge halkı ile birlikte Rum-Yunan saldırılarına karşı Erenköy destanını yazmıştır.  

Ulusal mücadelemiz ile özgürlük ve bağımsızlık savaşımızın kritik safhalarında çok önemli görevler üstlenen, halkımız ile TMT neferlerine ve mücahitlerimize önderlik eden Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan’ı unutmak mümkün değildir. Direniş azmi ve kararlılığı, mücadelemize ilham olan Emekli Albay Ali Rıza Vuruşkan sonsuza dek halkımızın yüreğinde ve direnişinde yaşayacaktır. TMT’nin ilk Bozkurt’u Emekli Albay Vuruşkan ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlarım. Ruhları şad olsun.”

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