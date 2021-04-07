Tatar, Wendy Morton’u kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yarın saat 11.00’de Birleşik Krallık Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’u makamında kabul edecekğini duyurdu.

Doğruyol açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Morton’a Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısında masaya koyacağı egemen eşit ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin iş birliğine dayalı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik vizyonunu aktaracak, bunun yanında KKTC ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri de konuk Bakanla ele alacaktır.

Görüşmede, Brexit’le birlikte ortaya çıkan yeni durumun, ülkelerimiz arasında ilişkilere dair oluşturduğu yeni fırsatlar çerçevesinde yapılabilecekler de değerlendirilecektir."