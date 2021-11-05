Tatar: Yan Yana İki Eşit Egemen Devlet Modeliyle Yaşamaya Devam Edeceğiz

Ülkemizde bulunan Türkiye Gazi Heyeti ziyaretleri çerçevesinde Gazimağusa’daydı. Gazi Heyeti’nin Gazimağusa Akkule’deki ziyaretine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada Gazi Heyeti’ne hitaben yaptığı konuşmada, 47 yıl önce verilen vatan savunması mücadelesine katılan Gazilerle olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, hayatta olmayan tüm gazileri ve 15’inci ölüm yıldönümünde Bülent Ecevit’i saygı ve rahmetle andı.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, hürriyet ve selamete kavuştuğunu ayrıca Gazimağusa’nın tarihe geçmesinin sağlandığını söyledi.

Kıbrıs’ta yanyana yaşayan iki eşit egemen devlet anlayışının sürdürüldüğünü ve bu onurlu modelle yaşamaya devam edileceğini dile getirdiği konuşmasında, Türkiye’nin desteği ile birlikte bu siyasetin sürdürğleceğine vurgu yaptı ve “Ne mutlu bize ki yanımızda Türkiye var” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Gaziler, savaştıkları yerlere geziler düzenleyerek burada yaşadıklarını heyet ile paylaşıyor.

