Tatar: “Yangın büyük ölçüde kontrol altında”

Başbakan Tatar, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, küçük yangınlar olduğunu, onlara yönelik de sabaha kadar çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, yangının önlenmesi için olağanüstü bir gayret ve çalışma olduğunun altını çizdi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Başbakan Tatar, Türkiye ve Güney ile yaptıkları görüşmelerden sonra yardım geldiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığından bahseden Tatar, çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti.

Çeşitli yerlerde, ufak ufak yangınların devam ettiğini aktaran Başbakan Tatar, zor bir gün geçirildiğini, rüzgarın esmesi ile yangının yayıldığını anlattı.

Yangının ODTÜ Kampüsü’nün içerisine girmesinin engellendiğini söyleyen Tatar, bu akşam nasıl çalışmalar yapılacağına dair görüşme yapacaklarını dile getirdi.

Vatandaşın, özellikle bu sıcak havalarda çok dikkatli olmaya davet eden Ersin Tatar, yangının bu dönemde çok kolay yayılabileceğini anımsattı.