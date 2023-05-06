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Tatar: Yangın KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliğiyle söndürüldü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak’taki yangının KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliğiyle söndürüldüğüne işaret ederek, söndürme çalışmalarının, her daim vurguladığı iş birliği olgusunun önemini gösterdiğini vurguladı.
Tatar: Yangın KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliğiyle söndürüldü

Tatar, ilk belirlemelere göre 50 hektardan fazla bir alanın kül olmasının ciğerlerini yaktığını ve çok üzgün olduklarını belirterek, “Yangın söndürme çalışmalarına, ülkemizden GKK’dan bir yangın söndürme helikopteri ve bir de keşif helikopteri, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nden bir helikopter, teknik komitenin koordinasyonuyla GKRY’den de bir yangın söndürme uçağı ile helikopter destek vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün öğlen saatlerinde Yeşilırmak’ta çıkan yangının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“Yeşilırmak köyünün güneyinde, vadi içerisinde başlayarak rüzgârın da etkisiyle güney ve doğu yönünde ilerleyen yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. 

Yangının başlamasının hemen ardından Bademliköy’de Yangın Kriz Koordinasyon Merkezi kurularak çalışmalara başlanması, yangının söndürülmesine yönelik eş güdümlü ve büyük bir titizlikle çalışılması, rüzgârın yarattığı olumsuzluğa rağmen yangının yayılmadan söndürülmesini sağlamıştır.

Geçtiğimiz sene yaşanan büyük yangın felaketinin ardından KTBK, GKK, PGM, Sivil Savunma Teşkilatı, İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Dairesi yetkili ve personelinin koordinasyon içerisinde, en üst seviyede nasıl müdahale edileceği ile ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmaların olumlu sonucunu görmek, ayrıca memnuniyet vericidir.

Yangının tespitine müteakip verdiğim direktif doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Kriz Teknik Komitesi vasıtasıyla ivedilikle yaptığı girişimler sonucunda, gerekli aranjmanın sağlanarak GKRY’den de bir yangın söndürme uçağının yangın yerine intikal edip çalışmalara katılması da her daim vurguladığım iş birliği olgusunun önemini bize göstermiştir.

İlk belirlemelere göre 50 hektardan fazla bir alanın kül olması ciğerlerimizi yaktı, çok üzgünüz.

Yangın söndürme çalışmalarına, ülkemizden GKK’dan bir yangın söndürme helikopteri ve bir de keşif helikopteri, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nden bir helikopter, teknik komitenin koordinasyonuyla GKRY’den de bir yangın söndürme uçağı ile helikopter destek vermiştir.

Yangının söndürülmesi için cansiparane şekilde çalışan KTBK, GKK personeline, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a ve personeline, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı, polis, itfaiye, bölge muhtarları ve köylülerimize teşekkür ederim. 

Bugün, iş makineleri ile Orman Dairesi ekipleri sahada soğutma çalışmalarına ve güvenlik tedbirlerini almaya devam edecektir. Bir kere daha bütün halkıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, böylesi felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum.”

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