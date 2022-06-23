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Tatar: Yangından zarar gören alan keşif uçuşunun ardından netleşecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sabahın ilk saatlerinde yangın bölgesine giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Tatar: Yangından zarar gören alan keşif uçuşunun ardından netleşecek

Cumhurbaşkanı Tatar Tarım ayrıca ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte havadan yangın bölgesini inceledi.

BRT’nin Özel Yayınına katılarak son gelişmeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, 10 bin dönümden fazla bir alanın yandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kesin rakamların İnsansız Hava Aracının yapacağı çekimlerin ardından netleşeceğini kaydetti.

Yangının büyümemesi için dünden bu yana olağanüstü bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı “Ardahan ve Topcuköy akşam tehlike altındaydı. Orada bir takım temizleme çalışmaları yapıldı. Herkes traktörleri ile köyün etrafını temizledi. Böylece iki köye de yangın girmedi. Benzer bir tehlike Tatlısu’da da vardı. Olağanüstü bir çalışma ile yangının Tatlısu’ya girmesi de engellendi” dedi.

Boşaltılan Mersinlik köyü sakinlerinin evlerine geri dönmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı, İHA’nın yapacağı keşif uçuşunun ardından vatandaşlara evlerine dönmeleri için izin verilebileceğini söyledi.

Geniş bir alanda küçük küçük yangınların hala devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rüzgarın şiddetine göre yangın yeniden süratli bir şekilde yayılabileceğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatı ile iki yangın söndürme uçağının geleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, böylece söndürme çalışmaların daha etkili bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminden iki küçük yangın söndürme uçağının dünkü çalışmalara katkı sağladığını hatırlatan Tatar, bugün de bu katkının devam edeceğini, dün İngiliz üsler bölgesinden gelen iki helikopter için bugün yeniden talepte bulunduklarını söyledi.

Büyük bir felaket yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı rüzgarın üç gündür şiddetini artırarak devam ettiğini bunun da etkisiyle büyük bir ormanlık alanın yandığını belirtti.

Yangın çıktıktan sonra durdurmanın kolay olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın yangının çıkmasının engellenmesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ormanın merkezinde olan bir evdeki aracın yanması ile yangının çıktığına dikkat çekti.

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