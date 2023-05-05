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Tatar: Yangının elektrik kablolarından çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin ediliyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak bölgesindeki yangının elektrik kablolarından çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi.
Tatar: Yangının elektrik kablolarından çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin ediliyor

Başbakan Ünal Üstel, yangına erken ve hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yangın söndürme çalışmalarına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin yanı sıra Adana ve Antalya’dan gelen helikopterlerle müdahale edildiğini kaydetti.

Bademliköy’de kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, kuvvet komutanları, bazı bakanlar, Sivil Savunma Teşkilatı ve Orman Dairesi üst düzey yetkilileriyle diğer ilgililer katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının başladığı öğle saatlerinde gittiği bölgede söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rüzgarın azalmasıyla yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını beklediklerini söyledi.

Yangının ilk çıktığı andan itibaren hızlı bir şekilde müdahale edildiğine işaret eden Tatar, yangının söndürülmesi yönünde çaba harcayan herkese teşekkür etti.

Tatar, yangına elektrik kablolarından atılan bir kıvılcımın neden olduğunun tahmin edildiğini söyleyerek, rüzgarın yavaşlamasıyla yangının şiddetinin azaldığını söyledi.

Tatar, Kriz Koordinasyon Merkezi’nin hızla kurulduğunu ve bölgede durumu yakından incelemekte olduklarını belirtti.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınların arttığına işaret ederek, ekiplerin hızlı bir şekilde koordine olarak yangına müdahale ettiğini belirtti.

Yangının farklı alanlara yayılmaması adına çaba harcandığına vurgu yapan Üstel, yangına havadan GKK'nın helikopterinin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gelen toplam beş helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Yapılan keşif uçuşlarının üç noktada alevlerin daha canlı olduğunu tespit ettiğini dile getiren Üstel, bu noktalarda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Üstel, yangına müdahale eden tüm ekipleri teşekkür ederken, bir daha yangın yaşanmaması temennisinde bulundu.

FEYZİOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adana ve Antalya’dan gelen helikopterler ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin yangına müdahale ettiğini belirtti.

Feyzioğlu, helikopterlerin keşif uçuşu yaparak, karadaki ekipleri yönlendirdiğini söyleyerek, Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) desteği talep edildiğini belirtti.

İHA’ların özellikle karanlıkta ekipleri yönlendirme noktasında görev yapacağını dile getiren Feyzioğlu, keşif uçuşunu devralacaklarını söyledi.

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