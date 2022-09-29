Tatar: Yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı binasıyla yeni Cumhuriyet Meclisi binası toplumun öz değeri olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımına yeni başlanan yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasının toplumun öz değeri, bu topraklardaki varlığın nişanesi, egemenliğin göstergesinden başka bir şey olmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının yapımına başlanmasından dolayı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Konferans salonu, kütüphanesi, araştırma ve geliştirmeye olanak sağlayan fiziksel imkânları ile KKTC Devleti’nin bir nişanesi olacak olan yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binasının yapımına başlanmasının mutluluğunu yaşıyorum.

KKTC-TC Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’ndeki Ankara kaynaklı projelerden biri olan, 350 dönüm halka açık Milli Parkın da yer alacağı bu değerli proje, amfi tiyatrosu, botanik bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla tüm Kıbrıs Türkü tarafından kullanılacak ve halkımıza ait olacaktır.

Yapımına başlanan Cumhurbaşkanlığı binasıyla yeni Cumhuriyet Meclisi binası toplumun öz değeri, bu topraklardaki varlığımızın nişanesi, egemenliğimizin göstergesinden başka bir şey olmayacaktır.

Yeni Cumhurbaşkanlığı binasının yapılmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanlığı binasının müze, sanat galerisi veya benzeri kültürel maksatlarla kullanımının, turizm bölgesi ilan edilen Surlariçi’ne katkı sağlayacak olması da hem mali hem sosyal hem de kültürel açıdan artı bir değer olacaktır.

Devlet sahibi olmanın, egemenliğin erdemiyle sömürge döneminden kalan bir yapının bağımsız ve özgür bir devletin itibarını da temsil edecek bir yapıya dönüştürülmesinin anlamının altını çizmekte de fayda vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle her hâl ve koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olan TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu önemli projeye destek verenlere ve sahip çıkan Kıbrıs Türk halkına, en içten saygı ve sevgilerimi iletiyorum.”