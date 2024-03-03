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Tatar yarın Antalya'dan Almanya'ya geçecek!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm Fuarına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere yarın Almanya’ya gidiyor.
Tatar yarın Antalya'dan Almanya'ya geçecek!

Diplomasi Forumu için Antalya’da bulunan Tatar, oradan Berlin’e geçecek.

Tatar’ın tüm temasları ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Tatar’ın Berlin’de bulunacağı süre içinde Turizm Fuarı’nda KKTC Stantı’nı ziyaret edeceği öğrenildi.

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