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Tatar yarın Holguin ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yarın Londra’da bir araya gelecek.
Tatar yarın Holguin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yarın Londra’da bir araya gelecek.

Tatar-Holguin görüşmesi Kıbrıs saatiyle saat 17.00’de yapılacak.

Holguin, geçen hafta Brüksel’de Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.

-Tatar’ın temasları

Bu arada İngiltere’de temaslarda bulunan Tatar bugün Enfield’de Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenlediği 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin açılışına katılacak.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da ayrıca yuvarlak masa toplantısına katılacak, gazetecilerle bir araya gelecek ve parlamento üyeleriyle Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak.

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