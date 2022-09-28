Tatar, yarın İznik'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde bulunmak üzere yarın (29 Eylül 2022 Perşembe) saat 10.15'te İstanbul'a hareket edecek.

"Gelenekten Geleceğe Bir’iz!" temasıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu, KKTC'den de güreş ve okçuluk federasyonlarından 27 sporcu ile 7 de yönetici ve antrenör katılacak.



Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 16.00'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak olan KKTC'li sporcularla İznik'te bir araya gelecek, daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve törenlere katılacak olan diğer devlet başkanları ile birlikte, düzenlenecek olan toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra ise 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacak. Cuma günü Cumhurbaşkanı Tatar'a, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından “Fahri Doktor” tevcih edilecek ve Cumhurbaşkanı Tatar Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, "KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki Stratejik Önemi" konulu bir konferans verecek. Birlik Vakfı'nın Bursa Şubesi'nde de "Dünü Bugünü İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden KKTC'ye dönecek.