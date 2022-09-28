  • BIST 3.198,16
  • Altın 985.474
  • Dolar 18.515
  • Euro 17.8894
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Tatar, yarın İznik'e gidiyor

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde bulunmak üzere yarın (29 Eylül 2022 Perşembe) saat 10.15'te İstanbul'a hareket edecek. 
Tatar, yarın İznik'e gidiyor

"Gelenekten Geleceğe Bir’iz!" temasıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'na  102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu, KKTC'den de güreş ve okçuluk federasyonlarından 27 sporcu ile 7 de yönetici ve antrenör katılacak. 


Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 16.00'da, 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak olan KKTC'li sporcularla İznik'te bir araya gelecek, daha sonra ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve törenlere katılacak olan diğer devlet başkanları ile birlikte, düzenlenecek olan toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra ise 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katılacak.  Cuma günü Cumhurbaşkanı Tatar'a, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından “Fahri Doktor” tevcih edilecek ve Cumhurbaşkanı Tatar Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, "KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki Stratejik Önemi" konulu bir konferans verecek. Birlik Vakfı'nın Bursa Şubesi'nde de "Dünü Bugünü İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra  İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden KKTC'ye dönecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:01
  • Tatar, yarın İznik'e gidiyor28 Eylül 2022 Çarşamba 17:50
  • Hayvancılardan hükümete Cuma gününe kadar süre28 Eylül 2022 Çarşamba 17:41
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi28 Eylül 2022 Çarşamba 17:29
  • Töre: "KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”28 Eylül 2022 Çarşamba 17:23
  • BES: Yeni Cumhurbaşkanlığı’nın yapılmaması için en ön saflarda yer alacağız28 Eylül 2022 Çarşamba 17:17
  • Ali Caner Arkan Hayatını Kaybetti28 Eylül 2022 Çarşamba 17:11
  • Üstel Açıkladı.. Külliyeyi ülkemiz yöneticileri istedi..."Türkiye’nin bu adayı ilhak etme niyeti yoktur."28 Eylül 2022 Çarşamba 16:11
  • Alayköy’de insan kaçakçılığı: 1 kişi tutuklandı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:57
  • Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti