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Tatar: Yasanın amacı yaptırım gücü uygulayarak tedbirlerin alınmasını sağlamak

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Tatar: Yasanın amacı yaptırım gücü uygulayarak tedbirlerin alınmasını sağlamak
Tatar: Yasanın amacı yaptırım gücü uygulayarak tedbirlerin alınmasını sağlamak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü olağanüstü toplantısını tamamladı. Toplantıda, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”nin ikinci görüşmesi sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar, yasa değişikliğinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın geçirilmesine de katkı koyanlara teşekkür ederek, bu salgın ortaya çıkmadan önce pandemi hastanesinin Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Tam donanımlı pandemi hastanesinin ekim ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Tatar, yangın, deprem gibi başka salgın ve felaketlerde de kullanılabilecek bir merkez olacağını kaydetti.

Tatar, ekonomik sebeplerden dolayı sektörlerin yaşayabilmesi, ekonomik çarkların dönmesi için açılmanın gerekli olduğunu, daha sonra yerel bulaşın atmasıyla yeni tedbirler alındığını ve alınacağını ifade etti.

Sağlığa yapılan harcamalara değinen Tatar, ilk önce halkın sağlığının, daha sonra ekonominin geldiğini belirtti.

Tatar, Türkiye ile imzalanan anlaşmayla gelen katkılara ve önemine vurgu yaptı.

Milyar TL üzerinde bir kaynağın özel sektöre aktarıldığını söyleyen Tatar, sağlık ve ekonomik alanda atılan adımların küçümsenecek adımlar olmadığını kaydetti.

Tatar, tüm gelişmiş ülkelerin pandemiden dolayı yıkım ve darbe yaşadığını, KKTC’de ise bunun en az hissedilir şekilde yaşandığını belirtti.

Tatar, günün koşullarına göre tedbirlerin revize edildiğini ifade etti.

İç bulaşın kontrol altında olduğunu söyleyen Tatar, hükümet ortağı ile birlikte yapılan değerlendirmelerde alınan kararlarda halkın sağlığının gözetildiğini belirtti.

Koronanın ne zaman sona ereceğinin belli olmadığını kaydeden Tatar, “Temkinli olmaya devam edeceğiz, rehavete kapılmayacağız” dedi.

Herkesin kurallara saygı duyması gerektiğini belirten Tatar, yasanın amacının ceza kesmek para almak değil, yaptırım gücü uygulayarak tedbirlerin alınmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Tatar, vakaların artması ve azalmasına paralel tedbirlerin alınacağını belirtti.

 

 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü olağanüstü toplantısını tamamladı. Toplantıda, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”nin ikinci görüşmesi sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar, yasa değişikliğinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın geçirilmesine de katkı koyanlara teşekkür ederek, bu salgın ortaya çıkmadan önce pandemi hastanesinin Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Tam donanımlı pandemi hastanesinin ekim ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Tatar, yangın, deprem gibi başka salgın ve felaketlerde de kullanılabilecek bir merkez olacağını kaydetti.

Tatar, ekonomik sebeplerden dolayı sektörlerin yaşayabilmesi, ekonomik çarkların dönmesi için açılmanın gerekli olduğunu, daha sonra yerel bulaşın atmasıyla yeni tedbirler alındığını ve alınacağını ifade etti.

Sağlığa yapılan harcamalara değinen Tatar, ilk önce halkın sağlığının, daha sonra ekonominin geldiğini belirtti.

Tatar, Türkiye ile imzalanan anlaşmayla gelen katkılara ve önemine vurgu yaptı.

Milyar TL üzerinde bir kaynağın özel sektöre aktarıldığını söyleyen Tatar, sağlık ve ekonomik alanda atılan adımların küçümsenecek adımlar olmadığını kaydetti.

Tatar, tüm gelişmiş ülkelerin pandemiden dolayı yıkım ve darbe yaşadığını, KKTC’de ise bunun en az hissedilir şekilde yaşandığını belirtti.

Tatar, günün koşullarına göre tedbirlerin revize edildiğini ifade etti.

İç bulaşın kontrol altında olduğunu söyleyen Tatar, hükümet ortağı ile birlikte yapılan değerlendirmelerde alınan kararlarda halkın sağlığının gözetildiğini belirtti.

Koronanın ne zaman sona ereceğinin belli olmadığını kaydeden Tatar, “Temkinli olmaya devam edeceğiz, rehavete kapılmayacağız” dedi.

Herkesin kurallara saygı duyması gerektiğini belirten Tatar, yasanın amacının ceza kesmek para almak değil, yaptırım gücü uygulayarak tedbirlerin alınmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Tatar, vakaların artması ve azalmasına paralel tedbirlerin alınacağını belirtti.

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