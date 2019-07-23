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Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Ercüment Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

Başbakan Tatar, Yavuzalp’ın ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek,  “Onun Kıbrıs’ta büyükelçilik görevi yaptığı 1967-1970 yılları arasında Kıbrıs Türk Yönetimi kurulmuş, Kıbrıs Türk Halkı Rum idaresi altında yaşamak istemediğini, kendi kendini yönetmek amacında olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti” dedi.

“Yavuzalp, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıyken ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek, egemenliğimiz, bağımsız bir devlet olarak dünyadaki yerimizi alma arzumuz net bir şekilde ortaya konulmuştur” diyen Tatar,

Büyükelçi Yazvuzalp’ın,  Kıbrıs Türk Halkı’nın ateş çemberinden geçtiği dönemlerde görev yapmış, sevilen, saygın ve başarılı bir diplomat olduğunu vurguladı.

Tatar, Yavuzalp’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensuplarına başsağlığı diledi.

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