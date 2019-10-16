Tatar: "Yayınların belli ölçüde kontrol edilmesi gerekir"

Başbakan Ersin Tatar, KKTC'de temas ve incelemelerde bulunan Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yayın Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu üyelerine yemek verdi.

Başbakanlık açıklamasına göre, Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, iletişim çağında her şeyin çok hızlı şekilde yayıldığını belirterek, bu yayınların belli bir ölçüde kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğine de dikkat çekti.

İletişim çağında gerek televizyonlarla gerekse sosyal medya aracılığıyla her şeyin hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Başbakan Tatar, fikir ve hürriyet özgürlüğü olduğunu ancak günün sonunda bir mağduriyet olmaması için bu yayınların da bir ölçüde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yayın Yüksek Kurulu arasındaki temasların kendilerini memnun ettiğini kaydeden Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın ilişkiler içerisinde olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de, Başbakan Tatar ile yaptıkları görüşmeyi önemli bulduklarını belirtti.

Çok verimli temaslar yaptıklarını kaydeden Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nde radyo televizyon mecrasını denetlemenin yanında internet mecrasını da denetlemeye başladıklarını, bunun birçok Avrupa ülkesinin önünde olan bir atılım olduğunu söyledi.