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Tatar YDÜ'de açılış dersi verecek

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği “Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: 2 Devletli Çözüm” dersi ile açılacak
Tatar YDÜ'de açılış dersi verecek

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği “Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: 2 Devletli Çözüm” dersi ile açılacak

20 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Akademik Yıl Açılış Töreni”nin ardından; “Yeni Akademik Yıla Merhaba Sergisi” de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2024-2025 akademik yılı açılışı; 20 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni dönemin ilk dersini vereceği açılış töreninde “Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: 2 Devletli Çözüm” konusunu ele alacak.

2024-2025 Akademik Yılı Açılış töreninde de bilimi sanatla buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, açılış töreninin ardından saat 17.30’da, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda “Yeni Akademik Yıla Merhaba Sergisi”nin de açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak olan sergi; Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getirecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceğin liderlerini yetiştirme sorumluluğumuzun farkındayız.”

“2024-2025 Akademik Yılı açılışını, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kıbrıs meselesine dair önemli bir perspektifin ele alınacağı ilk dersin öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için derin bir anlam taşıyacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim ve araştırmada gösterdiği liderliğin yanı sıra, Kıbrıs’ın sosyal ve kültürel geleceğine de katkıda bulunmayı sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilimi sanatla buluşturduğumuz bu özel günde, Yeni Akademik Yıla Merhaba Sergisi de sanata ve kültüre verdiğimiz değerin bir yansıması olacak” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yeni akademik yılın, üniversitemiz ve bilim camiası ile tüm öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyorum” temennisinde bulundu. 

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