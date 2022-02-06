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Tatar, yemin törenine katılamayacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekillerinin yarın gerçekleştirilecek yemin törenine katılamayacak”
Tatar, yemin törenine katılamayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekillerinin yarın gerçekleştirilecek yemin törenine katılamayacak”

Kovid-19 testi geçtiğimiz hafta pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekillerinin yarın gerçekleştirilecek yemin törenine katılamayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Omicron virüsünün beşinci gününde sağlık açısından kendisini gayet iyi hissetmesine rağmen, pandemi prosedürü gereği PCR testinde 2 kez arka arkaya negatif sonuç elde ettikten sonra izole olmaktan çıkacak. Cumhurbaşkanı Tatar, anımsanacağı üzere hükümeti kurma görevini en geç Salı günü seçimlerden birinci parti olarak çıkan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini açıklamıştı.

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