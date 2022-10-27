Tatar, yeni atanan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşavirlerini kabul etti Kıbrıs Gazetesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Büyükelçilik Ticaret Başmüşavirliğine yeni atanan Cihan Ünal ve Aytaç Yenal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Büyükelçilik Ticaret Başmüşavirliğine yeni atanan Cihan Ünal ve Aytaç Yenal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla bir arada olmanın ülke adına büyük bir zenginlik olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs meselesinin selamete ulaşması için KKTC’nin daha da güçlenmesi gerektiğini belirterek, göreve yeni atanan ticaret başmüşavirlerine, görevlerinde başarılar diledi.