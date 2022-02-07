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Tatar, Yeni Bakanlar Kurulu Göreve Başlayana Kadar Mevcut Hükümetin Görevde Kalmasını İstedi

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Tatar, Yeni Bakanlar Kurulu Göreve Başlayana Kadar Mevcut Hükümetin Görevde Kalmasını İstedi
Tatar, Yeni Bakanlar Kurulu Göreve Başlayana Kadar Mevcut Hükümetin Görevde Kalmasını İstedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, Anayasa uyarınca yeni dönem milletvekillerinin yemin töreni sonrası, hükümeti kurma görevini verebileceğini anımsatarak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etti.


Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’na giderek hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, Omicron varyantının altıncı gününde sağlık açısından kendisini gayet iyi hissetmesine rağmen, pandemi prosedürü gereği PCR testinde 2 kez arka arkaya negatif sonuç elde ettikten sonra izole olmaktan çıkacağını belirtti. Tatar, sağlık durumunun hükümet kurma çalışmalarına daha önce de belirttiği gibi, engel olmayacağının altını çizdi.

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Hükümeti kurma görevini, KKTC Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip parti olan UBP’nin Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasa uyarınca yeni dönem milletvekillerinin yemin töreni sonrası, hükümeti kurma görevini verebileceğini anımsatarak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etti.

 


“HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ YARIN SAYIN SUCUOĞLU’NA VERECEĞİM”


Ülkenin hükümetsiz kalamayacağını kaydeden ve hükümet kurma görevini yarın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini belirten Tatar, oluşacak yeni hükümete onay vermesinin ardından KKTC Meclisi’nde güvenoyu alacak yeni kabinenin göreve başlayacağını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün yemin ederek göreve başlayan tüm milletvekillerine, görevlerinde başarılar dileyerek istikrarlı ve halka hizmet edecek bir hükümet kurulması temennisinde bulundu.

 

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SUCUOĞLU: “GAYRİRESMİ GÖRÜŞMELERE, SEÇİMİN HEMEN ARDINDAN BAŞLADIK”


UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu da konuşmasına, Cumhurbaşkanı Tatar’a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.


23 Ocak 2022 tarihinde yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Bakanlar Kurulu’nun yeniden oluşturulmasına imkân sağlamak amacıyla mevcut Bakanlar Kurulu’nun istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sunduğunu kaydeden Sucuoğlu, yarın hükümeti kurma yetkisini Cumhurbaşkanı Tatar’dan almayı umut ettiklerini belirtti.


Seçimin hemen ardından partilerle gayriresmi görüşmelere başladıklarını söyleyen Sucuoğlu, “Sıkıntı yaratmayacak, istikrar sağlayacak 5 yıllık bir hükümeti inşallah kurarız” dedi.

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