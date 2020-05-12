Tatar: “Yeni bir yol haritası şekillenecek”

Başbakan Ersin Tatar, gelişmelere bağlı olarak bir yol haritasının şekilleneceğini ve yol haritası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Ülkenin izole edildiğini, ülkeyi koruyarak meseleyi sürdürdüklerini söyleyen Tatar, hükümetin uzmanlara danışarak ve istişare halinde kararlar aldığından bahsetti.

Başbakan Tatar, ilk günden, soğuk kanlı bir şekilde tedbirler aldıklarını kaydetti.

Gelişmelere bağlı olarak bir yol haritasının şekilleneceğini aktaran Tatar, yol haritası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini işaret etti.

Daralan ekonomiye yeni imkanların sağlanması için ekonomiye kan vererek, daralmasını engellemek ve büyüme noktasına gelmesi için çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Ersin Tatar, hükümetin doğru karar ve düzenlemeler ile kararlar aldığını ve kararların herkese özgüven verdiğini belirtti.