  • BIST 98.794
  • Altın 385,170
  • Dolar 7,0279
  • Euro 7,6158
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Tatar: “Yeni bir yol haritası şekillenecek”

» »
Tatar: “Yeni bir yol haritası şekillenecek”
Tatar: “Yeni bir yol haritası şekillenecek”

Başbakan Ersin Tatar, gelişmelere bağlı olarak bir yol haritasının şekilleneceğini ve yol haritası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Ülkenin izole edildiğini, ülkeyi koruyarak meseleyi sürdürdüklerini söyleyen Tatar, hükümetin uzmanlara danışarak ve istişare halinde kararlar aldığından bahsetti.

Başbakan Tatar, ilk günden, soğuk kanlı bir şekilde tedbirler aldıklarını kaydetti.

Gelişmelere bağlı olarak bir yol haritasının şekilleneceğini aktaran Tatar, yol haritası ile ilgili çalışmaların devam ettiğini işaret etti.

Daralan ekonomiye yeni imkanların sağlanması için ekonomiye kan vererek, daralmasını engellemek ve büyüme noktasına gelmesi için çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Ersin Tatar, hükümetin doğru karar ve düzenlemeler ile kararlar aldığını ve kararların herkese özgüven verdiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pile’de bir marketin önünde patlama!12 Mayıs 2020 Salı 12:45
  • Seçim Temmuz da olur mu?12 Mayıs 2020 Salı 12:42
  • Özersay: “Dünyada İstisnai Bir Noktadayız, Yakın Gelecekte Bunu Bir Avantaja Çevirebiliriz”12 Mayıs 2020 Salı 12:27
  • Pilli: Hemşirelerin sorunları benim de sorunumdur12 Mayıs 2020 Salı 12:15
  • İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı12 Mayıs 2020 Salı 12:00
  • Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Sahtekarlıktan Tutuklandı12 Mayıs 2020 Salı 11:54
  • İşverenler Sendikası öneriler paketini açıkladı12 Mayıs 2020 Salı 11:34
  • Başbakan Tatar’dan Mısır, Yunanistan, GKRY Fransa ve BAE'nin Ortak Bildirisine Tepki12 Mayıs 2020 Salı 11:32
  • Yasak ihlalleri devam ediyor12 Mayıs 2020 Salı 11:30
  • Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kasti Hasar12 Mayıs 2020 Salı 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti