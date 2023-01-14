  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Tatar: “Yeni Ercan Havalimanı KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırımdır”

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terminal binasının fiziki yapımının tamamlandığı yeni Ercan Havalimanı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve projenin tamamlanmasına yönelik yapılan üst düzey toplantıya başkanlık etti
Tatar: “Yeni Ercan Havalimanı KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırımdır”

“ Yeni Ercan Havalimanı KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırımdır”


Ercan Havalimanı’nda gerçekleşen toplantıda, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu,  KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, KEİ Direktörü Ömer Cihan, PGM 1. Yardımcısı Kasım Kuni, ilgili bakanlık müsteşarları ve bürokratlar yer aldı. 


Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı projesinin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek terminal binasının tamamlandığını ancak kalıcı elektrik, güvenlik ve diğer altyapı hususlarındaki çalışmaların da yapılmasıyla yeni Ercan Havalimanı’nın önümüzdeki aylarda açılabileceğini söyledi. 


Yeni Ercan Havalimanı’nın ülke ekonomisine, turizmine ve halkımıza önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, milyonlarca yolcuya hizmet  verecek yeni terminal binasının, KKTC için çok büyük ve önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.


Cumhurbaşkanı Tatar, gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle dünyadaki modern havalimanları ile aynı düzeyde olması hedeflenen yeni Ercan Havalimanı’nın tamamlanması yönünde çalışmaların titizlikle yürütülmekte olmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı14 Ocak 2023 Cumartesi 16:36
  • Töre: “Fazıl Küçük, Onurlu bir varoluş mücadelesi verdi”14 Ocak 2023 Cumartesi 14:04
  • Avcıoğlu: Orta çağ rezaleti yaşanıyor14 Ocak 2023 Cumartesi 13:47
  • Kantara - Ardahan Yoluna Kaya Parçaları Düştü14 Ocak 2023 Cumartesi 13:23
  • Tatar: “Dr. Küçük, toplumsal varoluşun sembol ismi oldu”14 Ocak 2023 Cumartesi 13:10
  • 15 araç trafikten men edildi14 Ocak 2023 Cumartesi 12:47
  • Sahtekarlık ile Eşya Temini14 Ocak 2023 Cumartesi 12:31
  • Büstleri hazırlayan Cafer Potinci: Daha İyisini Yaparım Diyorsanız Gelin Heykel Çamurunuz Benden Olsun14 Ocak 2023 Cumartesi 12:30
  • Dikkat! Ülke Geneli Elektrik Kesintisi Olacak14 Ocak 2023 Cumartesi 12:24
  • Meclis Başkanlığı: Büstlerle ilgili en kısa sürede gereği yapılacak14 Ocak 2023 Cumartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti