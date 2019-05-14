Tatar: "Yeni hükümeti kurmak önümüzdeki hafta başına kadar sonuçlanır"

İşte Tatar'ın yaptığı açıklamalar;

UBP Genel Başkanı olarak bana hükümet kurma yetkisi verilmiştir. Bu onurlu görevi aldığım için çok mutluyum. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli bir sorumluluktur. Yarın sabahtan itibaren sayısına bağlı olarak önce CTP, sonra HP, DP, TDP ve YDP’yi ziyaret edeceğiz. Ama koalisyon şartları üç aşağı beş yukarı bellidir. Dolayısıyla bu görüşmelerin ardından bilahare ileriye götürmek için öncelikli olan partilerle görüşülecektir. 15 gün zamanımız vardır ama herhalde bizim bu mesele 15 gün gitmez diye düşünüyorum. 8-9 gün içinde bitebilir. Gelecek hafta başına kadar sonuçlandırabiliriz diye düşünüyorum.

Biz kendimize düşeni çok iyi biliyoruz. 21 milletvekili ile gerekli tavrımızı ortaya koyacağız. Bizimle müzakere edecek partilerin de bizimle sorumlulukların bilinci içinde, hükümet boşluğu ve ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak bir an evvel bir hükümetin işbaşına olması ve bu meselelere çare bulmak için sizlerden yetki almak için burada toplandık. Bütün UBP’lilere çok teşekkür ediyorum”.