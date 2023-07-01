  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Tatar: Yeni siyasetimiz bir paradigma değişimidir

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Yeni siyasetimiz bir paradigma değişimidir ve bu siyasetin yarattığı pozitif etki, Mavi Vatan’da da kendini göstermiştir” dedi.
Tatar: Yeni siyasetimiz bir paradigma değişimidir

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yayınladığı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajında, Mavi Vatan’da sahip olunan hak ve çıkarlara, ortaya konulan yeni siyasetle çok daha gerçekçi ve kararlı adımlarla sahip çıkıldığını kaydetti.

Tatar mesajında şunlara yer verdi:

“Yeni siyasetimiz bir paradigma değişimidir ve bu siyasetin yarattığı pozitif etki, Mavi Vatan’da da kendini göstermiştir.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yaşanan jeopolitik gelişmelerle statüsü daha da yükselen KKTC’nin aynı zamanda bir ada ülkesi olarak denizcilik açısından kısa, orta ve uzun vadeli projelerini ve atılacak adımları değerlendirmemize de olanak sağlamaktadır.

Ülkemizde, yüksek standartlarda, büyük ölçekli marinalar, deniz limanlarının kapasitesinin arttırılması ve denizcilik alanında faaliyet veren yüksek öğretim kurumları, kuşkusuz bu alanda bizleri umut dolu kılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, Kıbrıs adasının kaderinin ve geleceğinin belirlendiği bu dönemde, New York’ta Eylül 2011 yılında devletimiz ve Anavatan Türkiye arasında imzalanmış kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşmasını, gerekmesi durumunda Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımız adına daha da ileri taşıma noktasında asla imtina etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum.

Her iki tarafa da ait olduğu Rum liderliği dâhil, ilgili tüm aktörlerce kabul edilen Ada etrafındaki doğal kaynakların Rum liderliğinin atmakta olduğu tek yanlı adımlardan dolayı hem Kıbrıs adasında hem de bölgemizde gerginliğe yol açmasına rağmen Kıbrıs Türk tarafı, diplomasi yolunu işaret ederek yapıcı bir anlayışla iki tarafın iş birliğini sağlayacak anlayışın arkasında ısrarla durmaya devam etmektedir.

Bölgemizde refah ve istikrarın tesis edilmesine yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Doğu Akdeniz Konferansı’ önerisi de masadadır. Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafı ile eşit statüde, ilgili diğer ülkeler ve paydaşların yer almasını öngören bu tarihi çağrının iş birliğinin oluşturulması için bulunmaz bir fırsat olduğunu 1 Temmuz Denizcilik Bayramı vesilesiyle yinelemek istiyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı01 Temmuz 2023 Cumartesi 12:11
  • Yer yer yağmur bekleniyor01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:45
  • Yer yer yağmur bekleniyor01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:45
  • Elektrikte zamlı tarife yürürlükte01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:44
  • Fransa'daki protestolar: Macron, protestocuları gencin ölümünü istismar etmekle suçladı01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:25
  • AB Liderler Zirvesi'nde "Kıbrıs ve Türkiye" vurgusu30 Haziran 2023 Cuma 16:48
  • Ekonomist Yeşilada: Dövizde sorun, kışın yeniden başlar30 Haziran 2023 Cuma 15:44
  • Bisikletli vefat etti!30 Haziran 2023 Cuma 15:07
  • Gazeteciler Birliği’nin Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri açıklandı30 Haziran 2023 Cuma 14:47
  • Eşini darp eden zanlı mahkemede30 Haziran 2023 Cuma 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti