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Tatar: Yeniden çizilen bölge coğrafyası üzerinde söz sahibi olmak istiyorsak bu seçimi kazanmalıyız

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Tatar: Yeniden çizilen bölge coğrafyası üzerinde söz sahibi olmak istiyorsak bu seçimi kazanmalıyız
Tatar: Yeniden çizilen bölge coğrafyası üzerinde söz sahibi olmak istiyorsak bu seçimi kazanmalıyız

Ulusal Birlik Partisi’nde 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi çerçevesinde önemli bir toplantı yapıldı.

“YENİ BİR GELECEK İÇİN STRATEJİ 2020 BULUŞMASI” adı altında Lefkoşa Elysium’da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, katılımcılara, seçim stratejisine katkı amaçlı anket de uygulandı…

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Genel Sekreter Ersan Saner, bakanlar milletvekilleri, ilçe başkanları, parti meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda yapılan konuşmalarda, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yapıldı.

 

Genel Sekreter Ersan Saner, toplantıda alınan görüş ve önerilerin seçim kampanyası için önemli bir done olacağına işaret ederek, “ Görüyoruz ki, UBP tüm unsurlarıyla seçimi kazanmaya hazırdır” dedi.

Kıbrıs Konusunda UBP’nin görüşlerinin herkes tarafından bilinmekte olduğuna işaret eden Ersan Saner, “ Bölgemiz ateş çemberi. Kıbrıslı Türklerin, Türkiyemizin hak ve menfaatleri söz konusu iken, Mavi Vatan Projesi içinde, KKTC sevdalısı, Anavatan Türkiye’ye gönülden bağlı bir Cumhurbaşkanı’na ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da, 20 Yıldır siyasette olduğunu , görev aldığı makamlarda ülke başarısı için çalışırken, UBP’nin gücünü her zaman yanında görmekten onur duyduğunu ifade etti.

Şimdi yeni bir göreve hazırlandıklarına işaret eden Tatar, “ Yine en büyük gücümüz Ulusal Birliğimiz… Yola çıkıyoruz. Yavaş yavaş ısınmaya başladık. Motorları çalıştırdık… Yeni bir geleceğe doğru ilk adımları atmaya başladık” dedi

Bugünkü çalışma toplantısına örgütsel katılım açısından büyük önem verdiklerini ifade eden Tatar, izleyecekleri yolun ne olması gerektiğini doğrudan üyeden öğrenmek istediklerini aktardı

Seçim bildirgesinin alınacak görüşlerle netleşeceğini aktaran Tatar, “ Alacağımız mesajları, notları, bilgileri, geniş kitlelere etkin bir biçimde anlatacağız. Takım Ruhu içinde çalışacağız. Başarıya birlikte ulaşacağız. Birlikte ulaşılan başarı, gerçek başarıdır. UBP, seçimi kazanabilecek potansiyele sahip yegane partidir. Özeleştirimizi de dikkate alarak, örgütsel potansiyelimizi saha yansıtarak seçimi kazanmamız gayet mümkün” dedi.

Rum Halkının bu adada eşitliğe dayalı bir çözümü kabul etmedikleri gerçeğine vurgu yapan Tatar, yeni bir geleceği diyalogla yaratacak güce sahip olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin öncekilere oranla hayli kritik olduğuna işaret eden Tatar, “ Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi iradesi ile bu topraklarda var olabilmesi, Anavatan Türkiye ile uyum içinde geleceğe yol alabilmesi için var gücümüzle çalışmak durumundayız. Biz kazanırsa UBP daha da güçlenecek. Bu bölgede, Doğu Akdeniz’de siyaset, coğrafya yeniden şekillenirken, Kıbrıs Türk Halkı da söz sahibi olacak” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Direktörü Özdemir Tokel de, seçim stratejisi ile ilgili sunum gerçekleştirdi ve anketle ilgili amaçlarını paylaştı.

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