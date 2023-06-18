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Tatar, Yeşilırmak Sınır kapısı yakınlarındaki Savaş Tepesi’nde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı:

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Tatar, Yeşilırmak Sınır kapısı yakınlarındaki Savaş Tepesi’nde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı:
Tatar, Yeşilırmak Sınır kapısı yakınlarındaki Savaş Tepesi’nde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı:

“Anında müdahale sonucu yangının büyümeden kontrol altına alınarak herhangi bir can kaybı yaşanmaması; tesellimiz olmuştur”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şu şekilde:
Yeşilırmak Sınır kapısı yakınlarındaki Savaş Tepesi’nde saat 12.10’da meydana gelen yangının, Orman Dairesi ekipleri, itfaiye, asker ve sivil halkın anında müdahalesi ve işbirliği içerisinde ortaya koyduğu çalışma neticesinde kontrol altına alındığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Elektrik tellerinin kopması nedeniyle meydana gelen yangın sonucu bir dönümlük bir alanın etkilenmesi ve yangının büyümeden kontrol altına alınarak herhangi bir can kaybı yaşanmaması; tesellimiz olmuştur. İlgili birimler yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma işlemlerinin sürdüğünü belirtmişlerdir.

Havaların ısınmaya başladı şu günlerde, geçtiğimiz sene yaşanan büyük yangın felaketinden de dersler çıkararak tedbirli olmamız, ilgili birimlerin yangına müdahale konusunda her daim hazır ve işbirliği içerisinde olmaları hayati önem taşımaktadır. 

Temennimiz; yangın ve benzeri doğal felaketlerin asgariye indirilmesi ve en az hasarla atlatılmasıdır. 

Doğal konumu nedeniyle oldukça kritik bir noktada başlayan yangını ivedilikle kontrol altına alarak büyük bir felaketin önüne geçen  Orman Dairesi ekipleri, itfaiye, asker ve sivil halkımıza bir kere daha teşekkürlerimi iletiyor tüm halkımıza geçmiş olsun diliyorum.

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