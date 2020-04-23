Tatar, Yeşilırmak ve Coşkun ile görüştü

Tatar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı kabul ederek bir süre görüştü .

Başbakan Ersin Tatar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı kabul ederek bir süre görüştü . Görüşmeye Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana da katıldı.

Karpaz bölgesinde sokağa çıkma yasağı dönemindeki çalışmalar ve bölgenin sorunlarının ele alındığı görüşmede Başbakan Tatar’ın bölgeye gösterdiği duyarlılık ve sokağa çıkma yasağı dönemindeki katkıları için teşekkür edildi. Belediye başkanları kabulde gerek sokağa çıkma yasağı döneminde gerekse şimdiki dönemde bölgenin sorunlarına değinerek çözümü konusunda Başbakan’dan yardım talep ettiler.

Sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde tüm belediye çalışanlarının çok ciddi yükler üstlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanları, hepsinin yoğun bir iş yükü ile görev yaptığını, bu çalışmalardan dolayı bir çok beklenmeyen giderlerinin ortaya çıktığını bundan dolayı Belediyelerin mali yükünün de arttığını belirterek merkezi hükümetten özellikle bütçelerinden yapılan %25 kesintinin kendilerine iade edilmesi hususunda taleplerini de aktardılar. Bölge için büyük ihtiyaç olan bir hastane yapımı konusunun da ele alındığı görüşmede yine bölgeye hizmet verecek ambulans eksikliğine de değinildi.

TATAR: 5 AMBULANSTAN BİRİ KARPAZ’A VERİLSİN

Başbakan Tatar tüm ülkenin zorlu bir süreçten geçmekte olduğunu ve bu süreçte sağlığın ön planda olduğunu ama bu sahada büyük özveriyle çalışanların da bulunduğunu bildiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığına yeni hibe edilen ambulanslardan bölgeye de verilmesi hususunda görüşmede hazır bulunan Sağlık Bakanına talimat verdi. Başbakan Tatar mali konularda ise durum daha belirgin bir hal alınca konunun değerlendirileceğine değinerek olumlu yaklaşım gösterdi.

Görüşmede ayrıca sokağa çıkma yasağı döneminde İki belediyenin sınırları içerisinde sahada aktif görev yapan belediye çalışanları, Polisler, sağlık çalışanları ve diğer açık iş yerlerinde görev yapan yerlerdeki çalışanlara önümüzdeki hafta covid 19 testinin uygulanması yönünde de karar üretildi.