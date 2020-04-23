  • BIST 98.171
  • Altın 386,348
  • Dolar 6,9630
  • Euro 7,5295
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Tatar, Yeşilırmak ve Coşkun ile görüştü

» »
Tatar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı kabul ederek bir süre görüştü .
Tatar, Yeşilırmak ve Coşkun ile görüştü

Başbakan Ersin Tatar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı kabul ederek bir süre görüştü . Görüşmeye Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana da katıldı.

Karpaz bölgesinde sokağa çıkma yasağı dönemindeki çalışmalar ve bölgenin sorunlarının ele alındığı görüşmede Başbakan Tatar’ın bölgeye gösterdiği duyarlılık ve sokağa çıkma yasağı dönemindeki katkıları için teşekkür edildi. Belediye başkanları kabulde gerek sokağa çıkma yasağı döneminde gerekse şimdiki dönemde bölgenin sorunlarına değinerek çözümü konusunda Başbakan’dan yardım talep ettiler.

Sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde tüm belediye çalışanlarının çok ciddi yükler üstlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanları, hepsinin yoğun bir iş yükü ile görev yaptığını, bu çalışmalardan dolayı bir çok beklenmeyen giderlerinin ortaya çıktığını bundan dolayı Belediyelerin mali yükünün de arttığını belirterek   merkezi hükümetten özellikle bütçelerinden yapılan  %25 kesintinin kendilerine iade edilmesi hususunda taleplerini de aktardılar. Bölge için büyük ihtiyaç olan bir hastane yapımı konusunun da ele alındığı görüşmede yine bölgeye hizmet verecek ambulans eksikliğine de değinildi.

TATAR: 5 AMBULANSTAN BİRİ KARPAZ’A VERİLSİN

Başbakan Tatar tüm ülkenin zorlu bir süreçten geçmekte olduğunu ve bu süreçte sağlığın ön planda olduğunu ama bu sahada büyük özveriyle çalışanların da bulunduğunu bildiğini kaydederek,  Sağlık Bakanlığına yeni hibe edilen ambulanslardan bölgeye de verilmesi  hususunda görüşmede hazır bulunan Sağlık Bakanına talimat verdi. Başbakan Tatar mali konularda ise durum daha belirgin bir hal alınca  konunun değerlendirileceğine değinerek olumlu yaklaşım gösterdi.

Görüşmede ayrıca sokağa çıkma yasağı döneminde İki belediyenin sınırları içerisinde sahada aktif görev yapan belediye çalışanları,  Polisler, sağlık çalışanları ve diğer açık iş yerlerinde görev yapan yerlerdeki çalışanlara  önümüzdeki hafta covid 19 testinin uygulanması yönünde de karar üretildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Talep düştü! Tüp Gaza ve elektriğe indirim yolda!23 Nisan 2020 Perşembe 17:47
  • İşte Merit çalışanlarını Corona günlerinde parasızlığa terk eden anlayış!23 Nisan 2020 Perşembe 17:32
  • Besim Tibuk'un oğlunun açıklamasına tepki! "Kerem Tibuk tam da babasının oğlu..."23 Nisan 2020 Perşembe 17:29
  • ‘Corona tedavisinde nikotin bandı denenecek: Sigara içenler daha az riskte olabilir23 Nisan 2020 Perşembe 17:19
  • Dr. Şükrü Onbaşı:“Aşıyı beklemek uzun sürecek, garantisi de yok. Hasta olmamız lazım23 Nisan 2020 Perşembe 17:10
  • Büyükkonuk Belediyesi'ndeki grev sona erdi23 Nisan 2020 Perşembe 17:00
  • Güney'de rastgele 800 kişiye Covid-19 testi yapılacak23 Nisan 2020 Perşembe 16:09
  • Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında önlemler gevşetilmeye başlanması planlanıyor23 Nisan 2020 Perşembe 16:06
  • LTB Gezi Treni’nden 23 Nisan Gezisi…23 Nisan 2020 Perşembe 16:01
  • KSP’den, Cumhuriyet Gazetesi Sahibi Ve Yazarları, Avukat Gürkan ile Hikmet’in evlerinde öldürülüşlerinin 58. yıldönümüyle ilgili mesaj23 Nisan 2020 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti